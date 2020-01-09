侯友宜今上午、下午為林金結站台兩次。（許哲瑗攝）

兩人逐一與民眾握手問早。（許哲瑗攝）

土城員林里長蔡黃地請侯友宜在帽子上簽名。（許哲瑗攝）

民眾請侯友宜簽名。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今展開鐵人輔選行程，首站到土城海山捷運站外，陪同第十選區立委候選人林金結拜票問早；談及選戰倒數2天規畫，侯友宜透露，行程幾乎集中新北，針對競爭較激烈的選區加強輔選力道，像是今天上、下午幫林金結站台2次，展現勢在必得的決心，要讓立委全壘打、韓國瑜順利當選！

「早安我是侯友宜，多多支持1號林金結！」侯友宜今上午8時許現身海山捷運站外，抓緊上班人潮逐一握手問好，為林金結爭取最大曝光，不少通勤族停駐腳步搶著合影、簽名，展現侯友宜高人氣。

侯友宜表示，林金結年輕時從宜蘭隻身赴新北市打拼，深耕土城三峽多年，擔任市議員期間，在議會為地方爭取許多建設，從土城醫院、公托、托幼托老等種種政績，比比皆是，把民意代表做的有聲有色，也很接地氣，絕對是最優質、最關心土城三峽的立委。

侯友宜今一連赴土城、樹林、新莊等多處輔選黨籍候選人，最後返回三峽再次陪同林金結車隊掃街，一天內站台2次，展現力挺到底決心；侯友宜說，土城三峽呈三角督局勢，選情相當膠著，最危急的階段給予好的人才更多支持，林金結將與侯友宜並肩改變新北。

(中時 )