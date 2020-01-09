大陸國家統計局9日公布2019年12月全國居民消費價格(CPI)較前年同期上漲4.5％；2019年CPI比前年上漲2.9％；12月豬肉價格較前年同期上漲97.0％，影響CPI上漲約2.34個百分點。

資料顯示，2019年12月大陸CPI上漲4.5％，其中，城市上漲4.2％，農村上漲5.3％；食品價格上漲17.4％，非食品價格上漲1.3％；消費品價格上漲6.4％，服務價格上漲1.2％。

12月居民消費價格較11月持平。其中，城市持平，農村下降0.1％；食品價格下降0.4％，非食品價格上漲0.1％；消費品和服務價格均持平。

12月份，食品煙酒類價格較前年同期上漲12.9％，影響CPI上漲約3.82個百分點。食品中，畜肉類價格上漲66.4％，影響CPI上漲約2.94個百分點，其中豬肉價格上漲97.0％，影響CPI上漲約2.34個百分點。

(旺報 )