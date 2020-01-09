國民黨副總統候選人張善政（左）、嘉義市立委候選人傅大偉互相加油。（廖素慧攝）

國民黨副總統候選人張善政（左）、嘉義市立委候選人傅大偉及市長黃敏惠掃街拜票。（廖素慧攝）

國民黨副總統候選人張善政9日陪嘉義市立委候選人傅大偉掃街拜票，傅大偉及市長黃敏惠提及嘉義市鐵高經費、西區國民運動中心被中央跳票、大南方計畫被跳過，張善政說，後天當選的是韓國瑜總統及我，一定充分支持嘉義市的建設。

張善政說，韓國瑜的造勢活動國旗滿滿，民進黨的造勢會場沒有一面國旗，大家非常清楚誰才是真正在意中華民國、捍衛中華民國，蔡英文講「抗中保台」，其實是「保她自己的官位」，事實上她根本不是保台，從她的造勢會場沒有任何國旗，就清楚真正捍衛中華民國的人是韓國瑜總統候選人。

張善政說，民進黨的大南方計畫跳過嘉義市不意外，但國民黨總統候選人韓國瑜有「六塊肌」計畫，會將台灣分為6個區域，雲嘉南區有非常完整的計畫，包括觀光、農業及產業發展，大南方計畫不會有實現的可能，因為蔡英文不會選上，「我非常有信心，後天會選上的是韓國瑜跟我」。

張善政說，鐵路高架化以後，車站周邊及沿線的都市計畫要能發揮最大效益，這部分黃敏惠市長已經跨出第一步，地方政府在都市計畫有很好的配合，韓國瑜和我當選以後，中央在經費上會充分支持。

(中時 )