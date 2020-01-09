杏一醫療(4175)12月週年慶活動當天營收破億元，推升12月合併營收為5億6129萬元，年增18.69%，2019年累計1至12月合併營收達53億1056萬元，年增14.34％。

隨著台灣老化人口比率逐年上升，愈來愈多民眾開始注重醫療保健，高齡社會帶動醫療器材與藥品、保健食品的需求逐年上升，杏一通路家數居全台之冠，經濟規模發揮大者恆大的效益，2019年前3季稅後純益1.02億元，年增43.27%，EPS為3.4元，法人預期，2019年全年營運獲利將優於2018年，全年EPS可望創新高。

杏一指出，受惠於去年12月週年慶年度回饋活動，在全台共計250家門市及線上商城同步開跑，推出商品滿額贈、滿額送折價券及杏福集點GO(集點送康寧鍋具)等多重活動，加上今年過年較早，新春送禮節慶氛圍帶動，以及點數期滿兌換潮等因素，吸引眾多新舊客戶回流消費，帶動營收成長力道強，達到單日營收破億，創下歷史新高紀錄。

展望2020年，杏一已邁入30週年，規劃門市家數新增10%，若有好的標的也不排除併購或策略聯盟。此外，配合今年第二季正式啟用的智慧物流中心，有助物流配達到門市的商機，可期業績將維持雙位數成長，公司對未來中長期的擴展計劃做足了準備，樂觀看待今年業績，營收勢必將更上一層樓。

(時報資訊)