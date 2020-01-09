《港股》美伊緊張降溫，恆指開漲1％ 10:172020/01/09 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國和伊朗之間的緊張局勢降溫，隔夜美股收高，那斯達克指數再創歷史新高，受此激勵，周四香港恆生指數開漲1%，為28367.65點。國企股(H股)開漲0.97%，為11186.87點。 科網股走高，騰訊開漲2.7%，小米漲1.99%，比亞迪電子漲1.97%。受原油和黃金價格回落影響，黃金、石油股漲幅回吐。 美國總統川普周三表示，伊朗對美軍基地的襲擊並未傷及任何人，德黑蘭似乎有所「退讓」。川普稱美國無意動用軍事力量，也僅宣布將擴大對伊朗的經濟制裁。 (時報資訊) #川普 #伊朗 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國太空軍成軍 04:092020/01/05 專題周報 秒鎖定！川普非要他的命 14:252020/01/05 國際 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 恐觸戰爭罪！川普嗆轟炸伊文化遺產 15:432020/01/06 國際 美眾院出招 限制川普動武 04:102020/01/07 全球財經 大翻轉！波頓同意彈劾作證 川普恐完蛋？ 10:512020/01/07 國際 鬧翻了！伊朗誓言復仇 川普900億房地產帝國恐遭殃 00:032020/01/08 國際 川普彈劾案 波頓鬆口願作證 04:102020/01/08 國際大事 美伊衝突升溫 黃金投資成顯學 04:092020/01/09 話題觀察 美軍如深陷中東 影響兩岸 04:102020/01/09 國際大事 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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