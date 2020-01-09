美國和伊朗之間的緊張局勢降溫，隔夜美股收高，那斯達克指數再創歷史新高，受此激勵，周四香港恆生指數開漲1%，為28367.65點。國企股(H股)開漲0.97%，為11186.87點。

科網股走高，騰訊開漲2.7%，小米漲1.99%，比亞迪電子漲1.97%。受原油和黃金價格回落影響，黃金、石油股漲幅回吐。

美國總統川普周三表示，伊朗對美軍基地的襲擊並未傷及任何人，德黑蘭似乎有所「退讓」。川普稱美國無意動用軍事力量，也僅宣布將擴大對伊朗的經濟制裁。

(時報資訊)