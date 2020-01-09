向來很敢爆料的《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯，9日突然在節目上爆出，快艇明星前鋒里歐納德曾在比賽當中要求隊友，去跟湖人「小皇帝」詹姆斯嗆聲，「別再害怕防守我！」假如這句話真的出自里歐納德之口，看來洛城內戰更添話題。

「當然我沒跟里歐納德說過話，可是我真的聽說里歐納德這樣要求隊友去跟詹姆斯嗆聲，」史蒂芬史密斯在節目中強調，「假如這句話是真的，那麼我們又多了一個原因，祈禱今年5月可讓湖人與快艇在西區冠軍賽碰頭，那勢必很精彩。」

畢竟里歐納德和詹姆斯過去幾年的關係緊繃，回顧2014年總冠軍賽，就是里歐納德領軍馬刺終結熱火「三巨頭」年代，更獲總冠軍賽MVP，里歐納德今年夏天又拒絕湖人招募，轉投同在洛杉磯的快艇懷抱，也讓洛杉磯雙雄態勢出現。

更重要的是，快艇本季分別在開幕戰與耶誕大賽遭遇湖人，全都贏球收場，里歐納德分別拿下30、35分，反觀詹姆斯則拿18、23分，明顯都被里歐納德比了下去，如今又傳出詹姆斯畏懼防守里歐納德的謠言，看來兩人再次碰頭勢必很有看頭。

(中時 )