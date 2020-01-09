挪威工業部長：中挪2020年有望達成自貿協議 10:222020/01/09 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 挪威工業部長Torbjoern Roe Isaksen於挪威時間8日表示，挪威力爭在2020年底前與中國達成一項自由貿易協議。屆時距離雙方開始初步談判已超過10年。 路透報導，Torbjoern Roe Isaksen在挪威奧斯陸的行業會議中受訪時表示，到2019年底時，我們的談判已經取得良好進展。我們繼續感到樂觀，認為2020年達成一項協議是可以實現的。 Torbjoern Roe Isaksen表示，近期磋商涉及一系列產品的關稅水準與市場准入等問題，但並未詳述內容。 (工商 ) #挪威 #自貿協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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