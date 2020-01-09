挪威工業部長Torbjoern Roe Isaksen於挪威時間8日表示，挪威力爭在2020年底前與中國達成一項自由貿易協議。屆時距離雙方開始初步談判已超過10年。

路透報導，Torbjoern Roe Isaksen在挪威奧斯陸的行業會議中受訪時表示，到2019年底時，我們的談判已經取得良好進展。我們繼續感到樂觀，認為2020年達成一項協議是可以實現的。

Torbjoern Roe Isaksen表示，近期磋商涉及一系列產品的關稅水準與市場准入等問題，但並未詳述內容。

(工商 )