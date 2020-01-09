育達科大師生與台北稻江扶輪社、華山基金會一起舉辦寒冬送暖給孤老活動。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科大師生與台北稻江扶輪社、華山基金會一起舉辦寒冬送暖給孤老活動，讓長者體驗VR。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科大師生與台北稻江扶輪社、華山基金會一起舉辦寒冬送暖給孤老活動，由學生幫長者按摩。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科大師生與台北稻江扶輪社、華山基金會一起舉辦寒冬送暖給孤老活動，餐旅系同學做飯給長者們吃。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科大董事長王育文致贈感謝狀給稻江扶輪社主長李文天。〔育達科大提供／謝明俊苗栗傳真〕

育達科技大學8日結合台北市稻江扶輪社，與華山基金會辦理「育見幸福日 歲末寒冬送暖」活動，邀請20位獨居老人前來參與按摩舒壓、義剪、VR體驗及致贈年菜等，育達科大王育文董事長表示，長期以來，學校餐旅、時尚及社工系等師生募籌經費，並結合外部社團在春節前夕舉辦系列關懷活動，讓長者有備受重視的感覺。

華山基金會造橋天使站長陳宣尹表示，每年來育達科大參加尾牙，是每個長輩期盼很久的日子，為幫助行動不便的孤老在家也能享用年菜，華山基金會每年都辛苦募集經費精心製作調理包年菜，因冰箱保存時間有限，加上老人家加熱料理也不方便，甚至忘了保鮮吃壞肚子，所以今年首度選購肉鬆、香腸、麵線及紅棗乾、紫菜、罐頭等乾糧年菜禮盒，方便老人家料理食用。

台北稻江扶輪社李文天社長表示，該社長期關注弱勢團體及偏鄉教育，希望將愛心款項應用最需要的地方，扶輪社共同的理念為「關心他人、幫助他人」的「服務理想」，鼓勵並培養「服務精神」，這次看到學弟妹們的服務熱忱非常肯定，也慷慨解響應本次活動辦理經費，並致贈每位長輩一份年菜，溫暖每位老寶貝的心。

在這次活動中，育達科大時尚系學生在馬惠君老師指導下，幫老寶貝剪髮及修面等，讓他們能「歡頭喜面」迎新年，因為老人家的血管及皮膚較脆弱，休管系邱文頊主任則特別教導學生如何幫老人家熱敷及按摩。

多媒體與遊戲設計系同學，也為行動不便鮮少出門的老人家們，帶來VR棒球九宮格遊戲的全新體驗，讓長者特別感興趣，中午用餐時間，餐旅系黃家洋老師帶領學生大顯身手，巧手烹煮出干貝扒芥菜、蛤蠣絲瓜麵線、黑蒜頭燉雞湯等養生美味料理，招待與會阿公、阿嬤品嘗。

住造橋鄉平興村的79歲黃爺爺表示，感謝育達科大不定期提供關懷服務、物資協助等，讓他勇敢面對困境，臉上重現笑容。

育達科大校長黃榮鵬表示，非常感謝台北稻江扶輪社捐贈經費，未來會妥善運用在社區弱勢的服務推展，不論是購置年菜，或是在寒假舉辦關懷活動，期盼未來對苗栗縣社區弱勢善盡社會責任。

(中時 )