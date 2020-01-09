前總統馬英九今（9日）上午8時許前往新北市中和區烘爐地南山福德宮、福神宮、北聖宮參拜並致贈春聯，吸引不少民眾爭相索取。媒體關心鴻海創辦人郭台銘是否衝擊國民黨選情，馬英九強調，郭台銘已經不是國民黨黨員，幫任何人站台助選都與國民黨無關，「就要看候選人實力了！」

伊朗8日稍早發射飛彈攻擊伊拉克境內的2個美軍基地，對此，馬英九表示，可能會影響中共情勢和油價，希望政府提高警覺做好應變準備，不了解蔡英文總統接觸到多少資訊，但有惡化發展的趨勢，應該提高警覺，尤其是油氣供應要提高警覺。

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