我們主打『預約體驗』，也歡迎過路客，不過我們展示區都不設在1樓，客人要很『刻意』才能經過。」楊大成笑著說，「通常來體驗的客人，有3成最後都會選擇購買，顯示我們的商品有打到目標客群──剛成家的夫妻或小家庭的心。」

採訪當日，正在店裡挑選的客戶曾先生則說：「居家先生的設計簡單大方，而且商品的材料又比其他同價位的家具店好，很適合小家庭使用。」他表示自己一開始是在居家先生買沙發，接著每年都會入手不同的品項。

客人在居家先生可親自體驗各種家具的使用感覺。圖說的床墊，保固十年。（圖／馬景平攝）

楊大成摸摸眼前的桌子，「這張白橡木餐桌，歐洲設計、歐洲廠商製造，在其他店家類似款要賣10萬元，我們不用2萬元。」開門見山一句話，居家先生走的是台灣人喜歡的「精品家具平價風」。

為什麼可以這麼平價？楊大成分享創業源起，「我大學唸水利，畢業後申請去甘比亞做外交替代役，和農耕隊做農田水利。那裡沒有網路及電視，每晚唸書讀到許多新創公司老闆的自傳，興起『創業』的念頭。」

銷售方式降低成本

楊大成接著說，「因為父親是家具貿易商，朋友發現向我父親買，比去家具行便宜許多，我思考背後的原因，覺得『找家具業上游談合作、避免多層剝削』，也就是『去中間化』，應可當成一門事業。」

居家先生小檔案

(中時電子報)