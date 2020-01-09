快訊》彰化復康巴士遭撞 5名老人送醫 10:252020/01/09 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彰化溪州發生一起復康巴士遭撞車禍意外，車上5名老人受傷送醫。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰化溪州上午傳出一起復康巴士遭撞的意外車禍。一輛復康巴士搭載了5名老人前往日間照顧中心的路上時，在溪州綠筍綠上遭到一輛自小客車撞上，巴士遭追撞後失控衝向路旁，又撞上路樹，造成車上五位老人家受傷，消防隊到場後緊急將5名傷者送醫急救，目前都無大礙，警方正在釐清肇事原因。 (中時電子報) #彰化 #溪州 #復康巴士 #老人 #車禍 #撞路樹 #日照中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京百歲老人達1002名 04:102020/01/06 焦點新聞 華山祭出素食創意年菜 讓百名老人家過好年 18:532020/01/06 生活 銀髮族世代獨老憂藥事志工教3部曲 19:192020/01/06 社會 黑人揪團榮總送愛 王力宏變耶誕老人 04:102020/01/07 娛樂新聞 騎士未兩段式左轉 遭撞飛空中旋轉重摔落地 11:222020/01/07 社會 金門老人走失 警方協尋脫險 15:332020/01/07 生活 大大、多多出任務 玉井網紅號召粉絲捐助偏鄉獨老年菜 19:342020/01/07 生活 澎湖台電電廠關懷弱勢 贊助老人買年貨及圍爐餐會 13:252020/01/08 社會 陳樹菊挺韓被罵「智力不足」 韓國瑜回應太猛了 19:472020/01/08 生活 社會熱門新聞 地表最強復仇！女被男友甩 搞上他爸爸變繼母 - 社會 大學情侶命案死亡時間差 男輕生後女悲痛步後塵 - 社會 新娘借錢沒還寄喜帖炸 他這樣幹網讚翻：今天讓妳一次還清 - 社會 恐怖霸凌 國中生車上遭持電擊棒圍毆血流滿地 - 社會 建設公司老闆涉地下匯兌6.2億 嘉義地檢聲押 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。