彰化溪州上午傳出一起復康巴士遭撞的意外車禍。一輛復康巴士搭載了5名老人前往日間照顧中心的路上時，在溪州綠筍綠上遭到一輛自小客車撞上，巴士遭追撞後失控衝向路旁，又撞上路樹，造成車上五位老人家受傷，消防隊到場後緊急將5名傷者送醫急救，目前都無大礙，警方正在釐清肇事原因。

(中時電子報)