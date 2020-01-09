美伊風雲詭譎，讓大量倚賴中東石油進口的台灣也受牽動。根據經濟部統計，到去年底為止，國內高達4分之3原油來自中東國家。因此假若未來美伊情勢有變化，或是伊朗封鎖荷姆茲海峽，台灣料源將出大問題。台塑石化表示，中東局勢如升溫，會先把外銷油品減量，先充分供應國內需求。中油則認為國內戰備儲油超過90天，短期供應不會有問題。

中油、台塑皆認為，美國考量國際觀感，伊朗則自身財政困窘，兩者自我克制機會大，如此國際原油價格與供應不至於出大問題。

根據經濟部能源局統計，國內一年進口原油約3.2億多桶，其中沙烏地阿拉伯是最大進口國，以2019年進口量來說，占掉約3成2，其次是科威特。整個中東國家進口原油占我國比重高達7成5，也就是四分之三。其餘有美國、亞塞拜然、印尼、安哥拉等。

對國內兩大油商來說，台塑進口油幾乎全來自中東，中油則已從過去7成，降到現在只剩一半，把美國來源提升到超過3成，其餘一成多才是非洲、東南亞、亞塞拜然與巴西。以此來看，如果中東戰雲升高，海灣地區石油輸往世界各地的唯一海上通道荷姆茲海峽受阻，台塑受影響最深，當然中油也不輕。

中油評估，即使中東危機升高，研判國內油品供應也不會有問題，因為目前美國頁岩油充裕、俄羅斯也有充足油源，國際上供應仍大於需求，且國內存量也有90天以上戰備儲油量，可以因應。

台塑化高層指出，中東局勢如升高，會把油品外銷量減少，先供應國內，加上戰備儲油不會擔心。此事台塑未考慮改向其他國家進口原油，因為從下單至到岸起碼要2個月，緩不濟急。其他國家有足夠油源，不怕買不到油，只是可能價格較高，品質經濟效益不好。

(中時 )