內政部今天宣布，近年大力推動危老重建及都市更新政策，已順利取得第一階段重大成果。全年危老重建與都市更新合計535案，較原定目標420案，超出115案。

內政部表示，去年初提出危老重建申請320案、都市更新核定100案的目標，均已順利達成。108年全年，危老申請案共433案，為2018年的3倍以上，都更核定案共102案，首次突破百案門檻。全年危老重建與都市更新合計535案，較原定目標420案，超出115案。

內政部分析，危老重建快速成長的原因，在於法規提供簡便的申請程序及最高1.4倍的容積獎勵，為團結且有急迫改建需求的社區，開闢一條快速通關的途徑。各地方政府也積極推動輔導機制，包括危老重建的輔導團、推動師及工作站，由專業人員深入老舊社區，直接與居民面對面溝通並給予協助。

內政部也指出，「都市更新條例」於去年修法通過，解開過往實務的諸多困境，今年地方的自治法規將逐步到位，最重要的工作是將審議事項儘可能明確化，並引導都更審議會發揮爭議處理的功能，協助解決案件的難關，讓都市更新不再遙遙無期。

各界關心危老重建時程獎勵將於今年5月屆滿，內政部也積極與各地方政府研商，預計提出修法，將建築容積的時程獎勵減半為5％，逐年遞減1個百分點；同時新增規模獎勵，鼓勵擴大整合，繼續爭取最高10％的獎勵。

另現行條文規定危老重建案合併之鄰地不得超過原基地面積，影響周邊整合意願，或合併後反而產生難以利用的畸零地。內政部本次修法草案也取消合併鄰地的面積限制，僅規範臨地獲取容積獎勵及稅捐減免的面積上限。

內政部表示，改善居住環境的第一步要先了解自家的耐震能力，因此去年6月已將耐震初評的補助，從每棟6000至8000元，提高為1萬2000至1萬5000元。內政部鼓勵有需求的民眾可向建築所在地的地方政府洽詢，評估後發現有耐震疑慮，便可趕快與左鄰右舍整合，透過危老重建或都市更新建造新家。

內政部強調，去年危老重建及都市更新能夠達成預定目標，有賴中央及地方政府同仁的積極推動，內政部深表肯定與感謝，並期待新的一年繼續和所有地方政府一起努力，為國人打造安全、舒適的居住環境。

(中時 )