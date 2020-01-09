你是 iPhone 11 系列用戶嗎？快來參加蘋果(Apple Inc.)所舉辦的夜景攝影挑戰賽吧！蘋果在 2019 年秋季推出的三款新機，也就是 iPhone 11、iPhone 11 Pro 以及 iPhone 11 Pro Max 當中首度在相機中加入了夜景模式(night mode)功能，為 iPhone 攝影開啟了另一扇大門。如果你已經體驗過 iPhone 11 系列在夜景上不同以往的表現，快點將你私藏已久的夜景美照上傳到社群或直接傳送給蘋果指定信箱，就可以參賽！

根據蘋果官網所公布的資訊，首次舉辦的夜景攝影挑戰賽，活動規定如下：

1.活動時間(可送件時間)：台灣時間1月8日4:01 p.m. 至 1 月 30 日 3:59 p.m.。(PST(太平洋標準時間)1月8日12:01 a.m.至1月29日11:59 p.m.)

2.參加辦法：在 Twitter 或是 Instagram 上傳參賽照片，並加上 #ShotoniPhone 以及 #NightmodeChallenge 這兩個 Hashtag 標籤來參賽。透過新浪微博上傳參賽照片，則須加上 #ShotoniPhone# 以及 #NightmodeChallenge# 的標籤。也可直接將高解析度的照片傳送到 [email protected] 信箱，並且以「firstname_lastname_nightmode_iPhonemodel」 (iPhonemodel的位置請寫上你的iPhone型號)來為照片命名，即可參賽。

3.可參賽機種：由於僅有 iPhone 11 系列可支援夜景模式，因此只有 iPhone 11、iPhone 11 Pro 以及 iPhone 11 Pro Max 用戶可參加

4.評選方法：比賽將邀請 10 位專業攝影師以及蘋果主管共同參與評選，選出五張優選照片，結果將在 3 月 4 日公布

5.比賽獎勵：獲選的照片將會被用於蘋果 Newsroom、蘋果官網 Apple.com 還有蘋果官方 Instagram(@apple)之中。也有機會出現在數位廣告活動中、在 Apple Store、廣告看板上或是第三方照片展覽中被使用。當獲選照片被用於蘋果行銷管道以及廣告看板時，得獎者將會獲得授權費用。

6.評審：美國專業攝影師 Malin Fezehai、Tyler Mitchell、英國業餘攝影師 Sarah Lee、中國大陸攝影師黎曉亮(Alexvi Li)、新加坡攝影師 Darren Soh，以及五位蘋果內部主管，包含蘋果行銷副總裁 Phil Schiller，還有Kaiann Drance、Brooks Kraft、Jon McCormack、Arem Duplessis。

7.參賽照片規定：可以直接用 iPhone 11 系列相機所拍的照片，也可透過 iPhone 相機內建的編輯功能後製，或者其他第三方相片編輯軟體後製。若使用第三方相片軟體所拍攝，需要寫明應用那一款App以及所使用的濾鏡(如果有用到)，也可能會被要求提交原始照片來協助判定是否符合參賽規則(參賽者可在蘋果官網上詳閱完整比賽規定)。

最後一個小提醒，iPhone 11 系列中的夜景模式是自動啟動的(無法手動啟用)。當你所拍攝的場景環境光較不足的情況，相機偵測到後就會自動啟用夜景模式。夜景模式啟用時，相機畫面上會出現一個黃色橢圓框框，並出現秒數，代表快門時間。使用者可以點選這一個黃色框框來手動調整快門時間，若是期待能用更長的時間來拍攝照片，則需額外加手機架設在腳架上，便能選擇更長的快門秒數(因為 iPhone 11 系列會偵測是否手機為手持狀態，必須要架設在腳架或是放置在其他穩定的表面上，才能啟用(3秒以上)更長的快門秒數)。

(中時電子報)