自行車族群今（9）日早盤股價全面翻紅！其中，巨大（9921）盤中最高漲幅逾2％、桂盟（5306）漲幅逾1.4％，而美利達（9914）、日馳（1526）、利奇（1517）股價也都開出紅盤，一掃昨日的陰霾。

受惠電動自行車持續熱銷歐美市場，自行車三雄－巨大、美利達、桂盟，無論2019年前11月累計營收均成長；三雄12月營收雖然尚未公布，法人預期，三雄2019年整體營收可望維持成長。

法人表示，巨大集團12月營收若能維持11月份水準，2019年整體營收有機會挑戰640億元的新高；此外，美利達集團雖然整體銷售量減少，但在平均出口單價增加下，2019年前11月合併營收為256.10億元，年增7.68％。

美利達集團受惠歐美市場興起電動自行車運動風，推升運動型電動車接單暢旺，2019年前11月電動自行車出貨量年增率高達58％，目前生產線滿載，搭上電動車維持高度成長的列車，美利達2019年整體營收成長可期。

(工商 )