鞏固客家票 蔡今竹桃掃街 11:242020/01/09 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統高舉「我陪你一起養小孩」標語，受到支持者熱情歡迎。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統(右)上午陪同新竹市立委候選人鄭宏輝(左)一同車隊掃街。(黃世麒攝) 蔡英文總統(中)抱起小朋友合影。(黃世麒攝) 民進黨總統候選人蔡英文9日上午在新竹縣市掃街，下午將前往桃園市，與黨籍立委候選人合體，衝刺選票。(圖文／黃世麒) (中時 ) #候選人 #桃園市 #蔡英文 #民進黨 #客家票 也許您會感興趣 推薦閱讀 捍衛不同言論自由？孫大千拋三個如果轟綠睜眼說瞎話 09:032020/01/05 政治 韓國瑜偕孫大千前進社子島 痛批民進黨假台獨真貪汙 18:292020/01/05 政治 不只台南會翻 是全台都會翻 01:062020/01/06 政治要聞 蔡英文嘉義市掃街 展現高人氣 12:432020/01/07 政治 胡幼偉：2020大選關鍵致勝僅一字訣 18:292020/01/07 政治 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 孫大千嗆卓榮泰：民進黨不是士林大同的爸爸 14:512020/01/08 政治 國民黨北市議員刊登廣告 籲下架民進黨、新潮流 15:182020/01/08 政治 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 韓辦批蔡是翹班總統： 美伊緊張竟在台中掃街 11:092020/01/09 政治 政治熱門新聞 影》韓家軍出動！活動還沒開始 九點凱道就湧現滿滿人潮 - 政治 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 瘋傳！挺韓老父給韓黑大學生兒的一封信《分享》.... - 政治 抓到了！黑韓粉專版主被警活逮 竟是候選人幫了大忙 - 政治 看2020總統選戰 心理戰專家預言最後勝出者 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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