蔡英文總統(右)上午陪同新竹市立委候選人鄭宏輝(左)一同車隊掃街。(黃世麒攝)

蔡英文總統(中)抱起小朋友合影。(黃世麒攝)

民進黨總統候選人蔡英文9日上午在新竹縣市掃街，下午將前往桃園市，與黨籍立委候選人合體，衝刺選票。(圖文／黃世麒)

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