2013年回台後，楊大成放棄去德國唸博士，創業第一步，是跑去家具貿易公司做業務。他在一年內，跑遍北中南200多間家具店，「我發現台灣人喜歡北歐簡約設計風，而真正好的商品，不論在哪都受歡迎！」

第二步，楊大成進入台灣社群行銷的領導品牌，Cacafly聖洋科技做業務企畫，「當時臉書廣告開始進入台灣，看到數位廣告是趨勢，我開始鑽研，賣家具如何與電商做結合。」

美國鄉村風沙發，是居家先生最早一砲而紅的品項。（圖／馬景平攝）

了解電商及廣告運作後，在第三步「去中間化」，楊大成卻踢到了鐵板。「萬事起頭難，第一個製造商是託父親的人脈才順利談成，但要求產品每種顏色一次就要訂100個。我靠著存下來的錢，以及向父親借錢才湊到100萬，根本無法負荷。」

創業初期需要熬夜，楊大成常常累了就直接躺在商品上休息。（圖／楊大成提供）

楊大成左思右想，最後決定「先有訂單再下訂」，就不用擔心資金及庫存的問題。2015年，楊大成找來弟弟楊大侑一塊成立「居家先生」，首件商品是兩款美式鄉村風沙發，他們找上北歐設計師合作，用買斷的方式取得設計，製造商則多半是歐洲人設在東南亞的工廠。

居家先生小檔案

(中時電子報)