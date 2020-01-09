美股消息面：

1.美國總統川普克制的談話使美伊緊張關係有所緩解，周三紐約2月期油收跌3.09美元或4.9%，為每桶59.61美元，創去年12月12日以來新低。倫敦布蘭特3月期油收跌2.83美元或4.2%，為每桶65.44美元，創去年12月16日以來新低。

2.中東局勢降溫，周三紐約2月期金收跌14.1美元或0.9%，報每盎斯1560.20美元，為11個交易日以來首度回落。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加120萬桶，為4周來首度攀升，市場原先預期減少370萬桶。上周美國汽油與餾分油庫存分別增加910萬桶與530萬桶，均超出市場預估的增加450萬桶與500萬桶。

4.美國人力資源服務公司ADP公布，美國民間企業去年12月新增就業20.2萬個，超出市場預期的新增16萬個，並高於11月的新增6.7萬個。

(時報資訊)