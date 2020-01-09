2020年美國拉斯維加斯消費電子展(CES)現正展開，COMPUTEX帶領台灣業者競逐北美電競市場。COMPUTEX主辦單位之一外貿協會首度偕同台灣電競業者參與CES媒體快閃活動—ShowStoppers，強力推廣台灣資通訊產業，爭取業者拓展海外市場與國際媒體曝光機會。

2020年美國拉斯維加斯消費電子展(CES)1月7日至10日盛大開展，作為全球矚目的科技盛會之一，CES吸引近4,000家各國資通訊大廠參展並舉辦周邊活動。根據CES主辦單位美國消費電子協會(CTA)統計，61%的財富世界知名品牌(Fortune Global Brands)大廠躬逢其盛，展示人工智慧(AI)、汽車科技(Vehicle Technology)、機器人(Robotics)、5G和AR/VR等科技趨勢產品與應用。

依據遊戲產業權威市調機構Newzoo調查，隨著5G網路陸續商轉和推陳出新的各項遊戲裝置，2019年全球電競產業產值預估達1,521億美元，年增9.6%。目前全球逾25億玩家中，美國睽違4年再度取代中國成為2019年全球最大遊戲市場，規模預估達369億美元。

COMPUTEX順應產業變化，由外貿協會於CES期間邀請獲得2019年COMPUTEX d&i awards的台灣指標性電競大廠，包含技嘉科技(Gigabyte)、微星科技(MSI)和曜越科技(Thermaltake)，齊赴ShowStoppers活動，持續打造台灣及COMPUTEX在全球科技生態系中的重要地位。

美國為我國重要資通訊產業夥伴，連年名列COMPUTEX前三大買主國，2019年5天展期共計有4,500名來自美國的買主及媒體進場參觀及採訪。根據貿易統計資料，包含電競產業在內，2019年截至10月份，台灣出口至美國之資通訊產品價值為146億美元，使我國穩居美國第4大資通訊產品進口來源國。

(時報資訊)