美股反彈，台積電ADR續收高。台積電(2330)今跳空開高5.5元至335元，盤中衝上336.5元並站回月線之上。本周三個交易日，外資連3日共計賣超台積電31242張，近三周外資對台積電相對保守。下周四台積電舉行法說會，外資是否重啟買盤為觀察重點。

台積電ADR周三收58.75美元，上漲0.43美元或0.74%，折合新台幣每股約353.5元。台積電周三收在平盤329.5元支撐台股。周三，外資僅賣超台積電792張，但近20個交易日，外資共計賣超台積電82864張，台積電自去年12月中旬以來股價震盪，二度上衝歷史天價345元。

台積電本周五將公布去年12月營收，台積電法人說明會將於下周四(16日)登場，成為市場焦點。

台積電法人說明會將於16日(下周四)登場，將公布2019年第四季財報，及今年第一季業績展望。法人預期，本季台積電營運表現可望淡季不淡，預估比去年第四季的營收高峰季減在5%以內。台積電5奈米製程預計於第二季將量產挹注業績，加上台積電7奈米製程業績可望持續成長，法人預估台積公司今年營運將呈現高成長，營收將年成長15%至20%，並續創歷史新高紀錄。

(時報資訊)