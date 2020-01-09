美國川普總統發表演說，伊拉克的軍事基地未造成美軍傷亡，選擇對伊朗實施新的經濟制裁，降低國際對美伊衝突的憂慮情緒，美股四大指數齊揚，亞洲股市同步反彈，新台幣匯價大升，衝破30元整數大關，最高匯價來到29.976元，升值1.11角，台股開盤今開盤上漲72.36點、報在11889.46點，本週仍有總統大選行情以及美國CES大展等利多，可正向激勵台股，至於下週則關注美中第一階段協議將正式簽署也有望推升指數。

權值股方面，股王大立光(3008)今盤後法說會即將登場，市場屏息靜待產業景氣風向球，大立光開高震盪，上漲逾1%，台積電(2330)一度上漲近2%，站回月線，鴻海(2317)漲幅也達1%，蘋果三王漲幅整齊，支撐台股穩健反彈，其餘權值股方面，聯發科(2454)5G、4G訂單同步加持，第一季力拚淡季不淡，股價漲幅逾1%，群創(3481)受惠韓國大廠減產消息，近期外資大買近10萬張、融資大增，今股價續揚逾1.5%。

消息題材面來說，電源管理晶片廠昂寶-KY(4947)董事會通過由國際私募基金以每股新台幣230元收購所有股權，但因溢價幅度僅5%，今天股價跌約0.5%；聯詠(3034)2019年全年合併營收643.72億元、年成長17.40%，改寫歷史新高，大漲約3%，逆勢走高，收復所有均線；記憶體族群經一年產業調整後，加上鎧俠(Kioxia)火警，NAND Flash價格漲勢更明確，威剛(3260)大漲近3.5%，近期股價轉強連3紅。

分析師表示，美伊雙方衝突朝不擴大方向發展，使得利空淡化，且美中即將於1月15日簽署第一階段協議，加上大立光、台積電法說會利多登場；台股技術面維持中長多頭格局不變，短線支撐落在11835點，第一季作夢行情即將展開，指數拉回皆是買點，建議積極布局持續作多，在類股選擇上，看好5G概念股、半導體、網通、遊戲及漲價概念股等族群。

(時報資訊)