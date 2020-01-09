萬年清(6624)佈局越南市場有成，108年12月營業收入4559萬元，108年合併營收4億7051萬元，年成長23%，創公司成立以來的歷史新高。萬年清今年營收主要來自於越南市場貢獻，近年來積極全球佈局策略已見成效，108年度營收及獲利有機會可以雙創歷史新高。

在台商生產基地轉移或加碼投資越南後，萬年清越南市場營運占比由107年8%提高至108年的57%；反觀，大陸市場營運占比由107年的65%降至108年的7%，越南市場成為108年營收最大市場，另外108年營收來自印度、印尼及台灣市場占比分別為8%、3%及25%。

萬年清108年參與9項大型專業展(6個國家，包含大陸、台灣、印度、泰國、越南及以色列)及4次貿訪團(4個國家，包含印度、巴基斯坦、波蘭及土耳其)，主動尋找可能商機並提供專業廢水處理解決方案。目前正積極與世界水回收獨步技術的以色列廠商洽談合作，進軍龐大水回收市場。目前以萬年清全球佈局策略，將對未來營收帶來正面效益。

(時報資訊)