張理國／台北報導

大選投票在即，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，現在活在台灣，大多數人的共同感受就是：錢少、事多、空氣髒，還得隨時擔心被查水表！但把票投蔡英文，啥也改變不了。

胡幼偉說，這場選戰已經不是你喜歡韓國瑜或蔡英文的問題了；而是你要這一切有所改變，還是一切照舊的問題！蔡這邊已經說得很清楚，現在的這一切都很好，不需要有任何改變；韓也說得很明確，現況很糟，必須有所改變。然後，周六投票日，你來做個選擇吧！

他表示，韓從來沒有天真到認為，光靠韓粉對他個人的喜愛，就能當上總統；韓能勝選，是因為選擇改變的人，多於滿足現況的人，這才是他之所以會贏的關鍵所在。了解到這一點，才能解釋，為什麼去攻擊他個人，其實是沒用的，因為，擺在眼前的事實是，這次的總統大選，是政策方向與路線的選擇，而不是候選人完美程度的比較！

胡幼偉說，其實根本沒有韓不韓粉的問題，也沒有能否跨出同溫層的問題。關鍵是「維持現況」和「改善現況」的選擇。所有選民都是在這兩個選項中擇一而已！

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(中時 )