美國、伊朗中東情勢升高，蔡英文總統今上午召開國安高層會議，總統府發言人黃重諺表示，總統已下達四項裁示，包括股匯市穩定、能源供應、僑民安全及國防部確實掌握台海情勢。

黃重諺指出，今天上午7時30分總統召開1小時的國安高層會議。聽取國安會、國安局、外交部、國防部、陸委會、經濟部等相關單位，就中東情勢對我國影響簡報後，作出相關裁示。 總統指出，股匯市穩定方面，目前國內經濟基本面良好，但為因應可能的短期效應，總統請財政部、金管會、中央銀行等單位，持續注意股匯市波動情形，維護市場正常穩定運作。

總統指示，若有金融市場失序或影響國家安定的情況，也要即時請示機制，採取措施穩定國內金融。 能源供應方面，黃重諺轉述，總統說，國內目前石油安全存量超過100天，能源安全無虞，總統請國人放心，並指示相關部會透過價格平穩機制，防止民生受到可能影響與衝擊。

僑民安全上，黃重諺表示，總統請外交部密切注意伊朗當地情勢，務必做好僑民聯繫、保護，備妥必要時的撤僑方案，同時協助疏運當地台灣旅客，能夠平安返台。

最後有關台海情勢，總統已請國防部，確實掌握周邊安全動態，確保台海安全。

黃重諺說，今日會議於上午7時30分至8時30分舉行，參與會議者包括行政院長蘇貞昌、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、經濟部長沈榮津、國安局長邱國正、國安會諮詢委員施俊吉、傅棟成、國安會副秘書長國安會副秘書長蔡明諺。

(中時 )