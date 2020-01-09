台中海線一所國中傳出霸凌喋血事件，一名國一男學生6日放學搭公車返家，竟在車上遭3名學長毆打，甚至拿電擊棒嚇人，造成男同學頭破血流，送醫縫了3針。家長不捨愛子當眾被霸凌，身心受創，除報警處理，並將過程po上爆料公社，沉痛呼籲看到的人勇敢跳出來幫助，「霸凌不制止，未來還是會有別的孩子被霸凌！」

學生家長表示，孩子當天下午下課後，在校門口等車，先是遭5、6名學長圍住，動手腳挑釁，剛好學務主任出來，才一哄而散。兒子搭上公車，又被3名學長揮拳猛打，還拖到公車後座，拿出外套「蓋布袋」爆打，甚至以不明硬物敲擊頭部，直到頭破血流，對方才停手。

家長難過表示，從學校到家裡車程30至40分，當時公車上很多人都是國中生，卻沒有一個人站出來告知司機，讓兒子頭破血流到家裡「最後一站」，「我真的很難過，很傷心，沒想到霸凌事件會發生在我兒身上.....」。

家長接著說，她隔天到學校看監視器，校門口4、5支監視器，學務主任卻只給2隻而已，有老師從旁協助，卻被下封口令。家長難過表示，霸凌是很恐怖的事情，希望看到的人可以勇敢跳出來幫助被霸凌的孩子，「我知道整台公車上的孩子都嚇壞了也哭了，但霸凌不制止，未來還是會有別的孩子被霸凌，勇敢一點。」

台中市教育局表示，1月6日得知學生受傷，督學、校長及導師均趕赴醫院關心，並提供相關協助。本案疑似行為學生已承認錯誤，且有悔意，學校將依獎懲規定議處，並同時提供相關學生輔導支持。

教育局澄清，被害學生家長申請調閱校門口監視器，學校即提供與本案有關且較清晰的監視器畫面，畫面內的確有數名學生向受傷同學靠攏，且有拉受傷同學的動作，對此，學校將針對畫面中出現的學生進行調查，並依規辦理；

至於學校疑似因為家長調閱監視器畫面而責備老師部分，教育局初步瞭解，並無類此行為，已要求學校確實調查，並依校園霸凌防制準則規定辦理。

(中時 )