大陸武漢市上月底爆發不明原因肺炎，疑似病例累積達59件，鑑定報告終於出爐，疾管署今天上午近10點時，接獲陸方通知，確認病原體初步判定為新型冠狀病毒，待大陸釋出基因序列後，我疾管署即將自行合成，以利檢疫，而目前針對檢疫、檢驗、醫療物資整備等均有所準備，仍會維持現有防疫作為。

大陸7日晚間發布消息，指出該病毒為新型冠狀病毒。我疾管署今天上午接獲大陸通報，疾管署副署長莊人祥上午公布此消息，指出經核酸檢測方法共檢出新型冠狀病毒陽性結果15例，從1例陽性病人樣本中分離出該病毒，電子顯微鏡下呈現典型的冠狀病毒形態，我方等待陸提供基因定序資料後，也會自行合成以利檢驗。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，目前已知的冠狀病毒，以特性來分約數十種，主要宿主是哺乳類和人類，人類會感染的則有6種，其中最知名的就是SARS、MERS。以臨床表現來說，上述兩種會導致嚴重肺炎，另外4種則是引發常見的呼吸道症狀，以感冒比擬的話，就是比流感輕一點的感冒，會出現呼吸道、腸胃道症狀。

至於傳染途徑，傳人的動物以蝙蝠為主，此外還有牛、豬、火雞、貓、狗都有。當初SARS就是果子貍，MERS是駱駝。但因這可能是第一個曾來沒被發現過的冠狀病毒，因此可能還有其他動物，或是知道會感染動物但還沒傳染人的案例。

黃婉婷表示，從已知會感染人類的冠狀病毒來說，傳播路徑需要近距離、長時間接觸，透過飛沫傳染，少部分也會透過空氣傳播。若只單純從動物身上傳到人的冠狀病毒，通常人傳人的能力不強，不需要太過擔心會像麻疹，和人擦身而過就會感染。但仍有待大陸公布有關資料，幫助全世界做風險評估。

黃婉婷表示，目前冠狀病毒目前沒有已經上市的疫苗，治療方法抗病毒藥物還在實驗中，沒有明顯療效，治療以支持性療法為主。至於預防方式，對冠狀病毒傳染途徑的了解，戴口罩、勤洗手不要接觸野生動物。

此外，疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，已執行14航班，共檢疫1317名旅客及機組員，截至目前有症狀者共10名，其中1人因出現發燒、咳嗽症狀符合後送就醫條件，已通報檢驗中，其餘9人症狀皆已改善並恢復，經評估無須後送，由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

另有3名符合「大陸武漢旅遊史之發燒肺炎病例」通報定義個案，1名驗出H3N2流感病毒(屬登機檢疫有症狀者)、1名檢出H1N1流感病毒、另一名學齡前的男童，昨晚才入境，因為發燒咳嗽流比水。目前檢驗中(屬上述登機檢疫後送者)。

(中時 )