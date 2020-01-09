萬年清（6624）海外市場布局有成！萬年清今（9日）公布自結2019年12月合併營收4,559萬元，雖年減17.34％，但2019年度合併營收約4.71億元、年增22.85％，創歷史新高。萬年清表示，公司營收主要來自於越南市場的貢獻，顯示近年來積極布局越南市場，已見成效。

在台商生產基地轉移或加碼投資越南之後，萬年清在越南市場營運占比，由2018年度的8％，大幅提高至2019年度的57％；反觀，大陸市場營運占比，由2018年度的65％，劇降至2019年度的7％，越南市場成為公司營收最大市場。

另外，萬年清2019年營收來自印度、印尼及台灣市場占比，分別為8％、3％及25％，在公司全球布局策略奏效下，使得公司營收及獲利，聯袂創歷史新高。

萬年清強調，過去主要隨集團客戶拓展海外市場，包括跟著客戶進入越南、印尼、泰國、尼加拉瓜、賴索托、柬埔寨、墨西哥及大陸等市場。萬年清近三年聚焦的市場，除台灣外，還包括大陸、越南及印度等，並隨著政府新南向政策，藉由參展及貿訪團形式，積極拓展海外市場。

萬年清2019年參與9項大型專業展，包括在大陸、台灣、印度、泰國、越南及以色列等地參展；隨著貿訪團到訪包含印度、巴基斯坦、波蘭及土耳其等4個國家，主動尋找可能商機，並提供專業廢水處理解決方案。

萬年清目前正積極與世界水回收獨步技術的以色列廠商洽談合作，試圖進軍龐大水回收市場，因公司全球布局策略奏效，預期可對未來公司營收，帶來正面效益。

(工商 )