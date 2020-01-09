中國大陸高階通用型空壓機大廠力達-KY去年營運受中美貿易戰衝擊，不論以人民幣或新台幣計價，全面出現負成長。市場預期，企業因中美貿易戰而暫緩投資，隨中美貿易談判達成第一階段協議，下周可望簽約，空壓機需求有機會回溫，今（9）日股價上漲0.35元而以40.70元開出，目前呈現上漲走勢。

力達自結2019年12月合併營收人民幣1.05億元，月增1.7％，年減2.5％，折合新台幣計價為4.53億元，月增1.1％，年減5.9％。2019年營收人民幣12.13億元，年減26.7％，以新台幣計價54.26億元，年減28.1％，全年三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔30.1％、53.6％及13.7％，螺桿機及渦旋機比重同步提升。

力達表示，力達2019年節能產品持續為主流，尤其螺桿機佔比增長最顯著，其中高階節能螺桿產品佔整體螺桿機的比重從2018年29.6％增加至35.4％。力達在關鍵零組件研發，2019年分別完成30匹、50匹、20匹及15匹的型號自製，佔整體螺桿出貨比重約四成，同時研發符合市場需求的節能產品，推出E系列變頻螺桿機，小匹馬力的規格經濟款，以最高效能IE4等級永磁變頻達到高度省電效果，又以輕量經濟型為規格主打，有效加速替代活塞式的應用，提供客戶更經濟實惠的選擇，顯示發展螺桿明星產品多樣化的重要性。

力達指出，2019年對工業製造業是極具挑戰的一年，除中美貿易衝突持續角力，中國大陸整體內需市場也面臨整頓調整的考驗，加速無效產能的去化程度，有助於工業製造業升級轉型。部分產能外移至東南亞，也增加力達外銷市場的轉單效應，全年外銷總金額比前年增加16.4％，其中不含中國大陸的亞洲市場年增幅高達55.4％，又以韓國、緬甸、越南及其他東南亞地區較為明顯，今年將持續透過增加大型展覽及拓展銷售通路來維持外銷成長力道。

力達表示，中國12月份官方製造業採購經理人指數(PMI)持平為50.2，力達展望今年營運，除正與經銷商進行年度銷售策略及目標訂定外，配合中國產業結構調整，空壓機市場在基本剛性需求外，仍會出現明顯的洗牌效應，回歸到產品技術及品牌能見度，配合新廠建設持續進行，螺桿機的銷售及螺桿主機的質量與進度，都是力達未來重點提升的目標，待渡過行業調整期及貿易摩擦緩和時，能隨時掌握內需反彈契機。

(工商 )