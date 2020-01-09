美伊緊張態勢出現緩和，台股9日盤中出現逾百點的反彈，本土龍頭投顧分析，美伊雖相互發動軍事行動，但並未升級為戰爭，投資市場雖對突發性事件感到恐慌，但並未失序。

法人認為，伊朗對美國在伊拉克境內的兩個空軍基地發動飛彈攻擊，作為報復先前將領遭到擊斃的報復舉動，儘管造成一些設施損害，但美國軍民並無嚴重傷亡，且隨後伊朗外長表達此一舉對動已達對等的回應，無意尋求進一步升高戰端的企圖。

由此可知，中東局勢雖緊張，但中短期內並未朝失控的方向前進，畢竟雙方軍事實力懸殊，伊朗應無意變成下一個伊拉克，因此，從原油及黃金價格大跌，緊張局勢將轉趨降溫。

另一方面，美國總統川普這一次精準格殺最高軍事將領的舉動，似乎也對北韓領導人金正恩達到示警的效果，也有助於朝鮮半島局勢的穩定。整體而言，這次短暫的危機，已經打破先前的核協議僵局，有望加速美歐俄伊四方重啟談判，達成川普的期望。

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