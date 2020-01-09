楊大成在網路上與客戶溝通中發現，「許多人認為，家具還是要試坐試摸後才有『fu』！」於是兄弟倆在淡水租了二房一廳20坪的工作室，放著兩張沙發，採預約體驗制。「如果客人來我們只穿著『吊嘎（內衣）』在工作，不太好看，還是先預約比較保險。」弟弟楊大侑語畢，忍不住大笑起來。

楊大成說，「首件商品在網站上受歡迎固然開心，但第一個月收入10萬元，還要負擔物流等支出，自己連薪水都沒有，心裡也難受。好在商品符合消費者期待，靠著網路行銷及販售，居家先生的營業額，第一年就有600萬。」

居家先生深耕臉書平台，按讚及追蹤人數超過五十萬人，平時也常和網友們以「居哥」及「居友」名義互動。（圖／居家先生提供）

在行銷上，居家先生也用「說故事」手法。「我們稱理念相同的網友們為『居友』，他們則稱我們為『居哥』，塑造認同感及共同理念『想讓生活擁有更好的設計』。」

為確保品質，楊大成每個月都飛去東南亞的工廠驗貨。「除了看貨、和製造商談流行趨勢外，也會去各國看家具展，吸收新知。」創業隔年，居家先生又加入餐桌椅等家具，到了第三年，營收即衝上億元關卡，與此同時，林宇凡及賴柏仰也加入營運團隊。

透過傢俱製造廠商的介紹，居家先生認識各國設計師，將他們的設計買斷，成為全球獨家銷售品。（圖為楊大侑和設計師）（圖／居家先生提供）

「我們三個都是衛道國中同學，大學都唸成大，唸書時就常常聚在一起聊天，也謝謝他們願意放棄高薪來幫忙。」楊大成一一介紹團隊，讀資訊的林宇凡負責技術、電機系的賴柏仰負責物流倉儲門市，而最早加入唸統計的弟弟，則一肩扛下行銷的相關工作。

居家先生小檔案

(中時電子報)