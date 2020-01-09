棄保潛逃中的日產前董事長高恩8日晚間在黎巴嫩首都貝魯特召開記者會痛批日本刑事司法不公。高恩的記者會一結束，日本法務大臣森雅子特例於9日凌晨召開記者會回應說：「如果是清白的，應該回到司法的場上證明無罪。」

被控違反日本金融交易法、公司法等罪嫌的高恩在記者會上強調，自己是被日產和日本檢察單位設計陷害的，為了證明自己的清白而逃到黎巴嫰並召開記者會。他痛批日本的刑事司法制度不尊重人權，威脅他及家人，強迫他認罪。

針對高恩批判日本刑事司法制一事，森雅子9日凌晨召開臨時記者會表示，「高恩高調地向海內宣稱有關日本法律制度及運用的錯誤事實，這絕不容忽視。」

森雅子表示，「他只挑一部分的刑事司法制度進行批判是不適當的。」「日本法官獨立於搜查機關，若沒有經由法官審理後申請到逮捕狀，搜查機關是無法逮捕人的。」

有關高恩批他在拘留和保釋期間禁止與妻子會面一事，森雅子表示，「若沒有湮滅證據之虞，是可以允許與妻子會面的。」

森雅子向高恩喊話說，「強烈希望（高恩）若有想主張的事，應該在我國公正的刑事司法手續中盡全力主張，由公正的法院判斷。」

(中時電子報)