大陸官媒央視9日報導，就武漢不明原因的病毒性肺炎疫情病原學鑑定進展問題，病原檢測結果初步評估專家組（簡稱專家組）認為，此次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒，下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨床表現進行專家研判。

專家組指出，截至2020年1月7日21時，實驗室檢出一種新型冠狀病毒，獲得該病毒的全基因組序列，經核酸檢測方法共檢出新型冠狀病毒陽性結果15例，從1例陽性病人樣本中分離出該病毒，顯微鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。

(工商 )