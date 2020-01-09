陸官媒：武漢不明肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒 11:082020/01/09 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸官媒央視9日報導，就武漢不明原因的病毒性肺炎疫情病原學鑑定進展問題，病原檢測結果初步評估專家組（簡稱專家組）認為，此次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒，下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨床表現進行專家研判。 專家組指出，截至2020年1月7日21時，實驗室檢出一種新型冠狀病毒，獲得該病毒的全基因組序列，經核酸檢測方法共檢出新型冠狀病毒陽性結果15例，從1例陽性病人樣本中分離出該病毒，顯微鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。 (工商 ) #病毒 #冠狀病毒 #專家 #病原 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 流感疫苗股 這兩檔最具概念 18:012020/01/05 財經 防不明肺炎擴大 台登機檢驗7航班 04:092020/01/05 焦點新聞 武漢不明原因肺炎已排除SARS病原 未發現人傳人證據 22:332020/01/05 財經 病原仍是謎 台檢疫嚴陣以待 04:102020/01/06 焦點新聞 武漢不明肺炎已排除SARS 恐是新冠狀病毒 11:172020/01/06 生活 武漢不明肺炎列法定傳染病 發燒即強制隔離 14:432020/01/08 生活 武漢不明肺炎 鑑定為新型冠狀病毒 10:112020/01/09 兩岸 武漢不明肺炎鑑定出爐 陸方判定為新型冠狀病毒 09:252020/01/09 生活 陸通知我疾管署 不明肺炎為新冠狀病毒 10:092020/01/09 生活 疾管署確認不明肺炎為新型冠狀病毒 已知人傳人能力較弱 10:452020/01/09 生活 兩岸熱門新聞 環時社評：貿易戰 大陸須變得更強 - 兩岸 武漢不明肺炎 鑑定為新型冠狀病毒 - 兩岸 - 旺報 美智庫揭祕 陸核彈頭數量 - 焦點新聞 - 旺報 南海納土納海域糾紛升級 印尼派軍艦漁民與陸對峙 - 兩岸 陸官媒：武漢不明肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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