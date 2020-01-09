韓國瑜去年到台東探訪陳樹菊。（資料照片／楊漢聲台東傳真）

去年11月份國民黨總統候選人韓國瑜到台東進行傾聽之旅，特別探訪愛心菜販陳樹菊，陳樹菊力挺韓說，「希望你為台灣，做個無我、無私、無利的領導人」，未料近日竟遭網軍惡毒批評，對此前台東縣長黃健庭夫婦心疼的說，「別因為選舉，來踐踏台灣良善價值!」

陳樹菊曾在2010年登上美國《時代雜誌》百大最具影響力人物英雄榜、美國《富比士雜誌》亞洲慈善英雄人物榜，以賣菜維生的他她將畢生所得2千多萬捐作公益，為的就是要讓孩子有書念，善行令人動容。

這次大選韓國瑜到台東時特別拜訪她，讓她備受感動，不只表態力挺，更說「賣菜阿嬤對你有信心，希望你為台灣做無我、無私、無利的領導人」，希望韓國瑜要為台灣這塊土地奮鬥，看看台灣人有無這個福分。

但此舉卻受到PTT網友PO文質疑，「她說對韓國瑜有信心、是否是真心挺韓？」更誇張的是竟有疑似網軍帳號留言，「老人智力一向不足，別為難她」但也有網友反擊「來陳樹菊都可以黑，很有台灣價值」。

擔任韓國瑜全國競選總部副主委的前台東縣長黃健庭及夫人陳伶燕都對此感到心疼，黃健庭強調，希望台灣社會別為了選舉，來踐踏台灣良善價值。

(中時 )