何韻詩分享近況。（圖／翻攝自hoccgoomusic IG）

台灣大選進入最終倒數階段，相當關心台灣的歌手何韻詩先前曾在臉書呼籲台灣民眾一定要記得出來投票，珍惜自己的權利，昨(8日)她分享近況，透露遠離塵囂到山上露營三天，並強調：「shutdown（關機）是必須的」。

何韻詩去年因支持反送中，一度傳出逃亡香港，她在臉書澄清：「別再誤傳是逃亡啦，整天當豬會被人笑的。」後來來台參加活動時又遭遇潑漆，何韻詩決定提告，一向看不慣何韻詩作為的黃安則直呼嫌犯「幹得好」，何韻詩為此則在臉書提醒台灣網友「絕對不能懶」，不能將責任推給別人，大選「一定一定一定要出來投票！」

而何韻詩近來把重心放回香港，上周分享元旦大遊行照片後就消失了幾天，昨才出現分享露營沖咖啡照片，寫下「一年之計在於Camp」，透露自己手機關機了3天，親近大自然露營去，這幾天不斷吃睡吃睡，過得很爽，網友回應：「你回加拿大香港夠亂」、「羨慕」、「飲住香港人的血去Camp 」、「我都好想去大自然充下電啊」。

(中時電子報)