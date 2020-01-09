全聯今年推出的「超級福箱」直接用萬國行李箱裝，全台限量1萬個。(圖/摘自全聯官網)

農曆春節即將到來，各大賣場、超商紛紛祭出福袋搶客，全聯福利中心今年的超奢華福袋，除了頭獎的瑪莎拉蒂豪華轎跑車很吸睛，有別於其他家福袋，總價值超過5800元的「超級福箱」，更讓婆媽瘋狂，因為這個超級福箱竟然直接用萬國行李箱包裝，全台限量1萬個，讓民眾直呼：「太扯！」、「一定超多人排隊」。

全聯今年推出的超值福袋，分為售價200元的「新春福袋」及1200元的「超級福箱」，最讓人驚豔的是，超級福箱居然是用行李箱裝，消息公布在臉書後引起網友驚呼：「外包裝真的蠻猛的」；還有一堆婆媽回應「這福箱怎麼搶得到啊？」、「萬國的行李箱耶」、「一定超多人排隊」。

售價1200元的「超級福箱」是與台灣本土品牌萬國通路合作，全台只限量1萬個，總市值超過5800元，還享有6次抽獎機會。全聯繼去年福袋送出保時捷休旅車後，今年福袋頭獎是市價388萬的瑪莎拉蒂豪華轎跑車，25日（大年初一）早上九點，在全台全聯福利中心門市開賣，也創下零售通路福袋最高價頭獎紀錄。

(中時電子報)