觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）公佈2019年12月份自結合併營收為103.94億元，較前一月份減少13.9％，較前年同期減少17.0％。累計2019年第四季自結合併營收達369.45億元，較前一季減少7.8％，較前年同期減少13.4％。累計2019年全年合併營收約1366.07億元，年成長20.38％。

宸鴻去年第四季營收符合預期，法人推估上季營業利益率約1％，單季仍是獲利表現。宸鴻早盤小漲1.14％，均價約53.2元。（新聞來源：工商即時 袁顥庭）

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