《業績-光電》TPK上季營收季減7.8％，去年增2成 11:032020/01/09 時報資訊 時報、電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）公佈2019年12月份自結合併營收為103.94億元，較前一月份減少13.9％，較前年同期減少17.0％。累計2019年第四季自結合併營收達369.45億元，較前一季減少7.8％，較前年同期減少13.4％。累計2019年全年合併營收約1366.07億元，年成長20.38％。 宸鴻去年第四季營收符合預期，法人推估上季營業利益率約1％，單季仍是獲利表現。宸鴻早盤小漲1.14％，均價約53.2元。（新聞來源：工商即時 袁顥庭） (時報資訊) #合併 #合併營收 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電腦設備》友通上季、去年營收齊攀峰，獲利同步看俏 11:422020/01/06 財經 葡萄王12月合併營收創歷史新高 16:402020/01/06 財經 創新高！鮮活2019年合併營收35.2億元 17:142020/01/06 財經 海悅進入收成期 同步創單季、合併營收歷史新高 17:172020/01/06 財經 海悅進入收成期 同創單一季、合併營收歷史新高 18:462020/01/06 風格 佳世達去年合併營收 登峰 04:102020/01/07 證券．權證 接單熱 瑞昱2020營運續喊衝 04:102020/01/07 證券．權證 上銀去年營收逾202億 今股價開平走跌 10:392020/01/07 財經 華新科上季營收 2年來最低 04:102020/01/08 證券．權證 《業績-汽車》東陽去年12月營收年增9.8％，全年減6.1％ 09:432020/01/08 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 剩6天…美陸協議有變數？他爆第一手內幕 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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