瑞銀證出具最新亞洲科技股報告，針對2020年全球PC/NB產業能否重回成長軌道提出看法，瑞銀證給予「否定」的答案。在消費型PC/NB方面，消費者使用習慣成為PC/NB產業成長的阻力，因為愈來愈多的消費者習慣用手機上網查詢或儲存資料到雲端；而在商用型PC/NB端，去年因Window 10帶動一波換機潮，而今年這力道減弱。整體來看，瑞銀證估今年全球PC/NB出貨將有1.3%的年減。台股方面給廣達(2382)、英業達(2356)「買進」評等。而「賣出」評等則有和碩(4938)、緯創(3231)。

在PC/NB的逆風因子方面，瑞銀證點出CPU缺貨和因中美貿易戰而造成的產能移轉。瑞銀證表示，英特爾CPU缺貨會是PC/NB出貨成長的瓶頸。瑞銀相關供應鏈的分析師認為，PC/NB主流CPU Whiskey的良率進程仍相當緩慢，缺貨情況恐持續擴大影響今年第一季甚至是到第二季。

就中美貿易緊張局勢而言，雖然近期有些降溫，但瑞銀證預計台灣EMS/ODM仍會繼續推進部分產能搬遷計畫，以分散2020年的生產風險。

瑞銀證點名看好的廣達，去年第4季在蘋果（Apple）新筆電及伺服器助攻下，預期全年營收仍將達到兆元大關，EPS挑戰4.28元。今年前11月廣達營收為9367億元，年增1.23%。廣達大客戶蘋果去年11月中旬正式發表高階筆電，全新16吋 MacBook Pro，取代舊有的15吋產品，加上歐美傳統聖誕旺季效應，廣達筆電出貨量可望有0~5%季增長；在伺服器部分，雖然整體產業今年呈現逆風，但廣達受惠於客戶分散，且Tier 2資料中心與企業型客戶需求並未放緩，預估下半年表現將優於上半年，整體伺服器出貨量維持雙位數年增長態勢。2020年主要大型資料中心業者如Facebook、Microsoft等都還有建置新資料中心之規劃，另為了滿足5G網路高傳輸量之需求，全球電信營運商在2020年持續有增加伺服器之需求。

(時報資訊)