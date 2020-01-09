創業家兄弟(8477)去年12月合併營收達4.58億元，較前年同期4.12億元年增11.28％；第4季營收以14.09億元，創單季新高，2019全年累計合併營收首度突破50億元，達50.91億元，也是創歷年新高。創業家兄弟指出，12月主要歸功於雙12購物節表現亮眼，透過AI科技力結合銷售大數據的智慧選品，精準掌握年終尾牙季、年貨採買等季節性大量採購需求，挹注旗下生活市集雙12當日交易額較平日暴增5.8倍，當天訂單數亦比平日飆升超過5倍；此外，聖誕商機帶動相關商品銷售月增2.1倍，而網購年菜買氣提前發酵，亦挹注生活市集12月年菜預購銷量較前月同期飆升超過900％。

創業家兄弟2019年度積極耕耘「自有品牌產品線」、「點數應用新方案」、「個人化消費體驗」、「策略結盟」等四大布局，不僅成功帶動自有品牌商品單季業績在一年內大幅飆升500％，提高生活市集的品牌能見度並創造差異化商機，亦自年中首度將點數獎勵應用於線上評價機制，推升下半年累積總評價數較上半年顯著成長56％、文字評價數也在6個月內成長暴增145％，總計2019年度的評價數高達220萬筆，其中有近一半是更具消費者參考價值的文字評論，創業家兄弟同時也將這些大量的數據資料用於提高商品鑑別度、管理供貨品質，幫助強化整體營運績效。

面對去年下半年網購旺季大檔，更陸續導入「LINE API」精準化分眾行銷，以個人化商品針對消費者具潛在購買意願的商品進行推播，帶動雙11期間使用生活市集LINE官方帳號下單的轉換率較過去成長350％，開拓多元消費新渠道。此外，創業家兄弟2019年持續擴張市場版圖，先後結盟中華電信Hami Point、Money平台等異業夥伴驅動商機新動能，帶動2019年策略聯盟平均營收佔比較上年度成長將近30％。生活市集今年也持續深化社群經營，持續優化直播形式，並致力讓粉絲專頁的內容更貼近年輕族群，帶動直播營收年增300％，粉絲團互動數年增超過50％。

2020年創業家兄弟將以「深化策略性品類經營」、「擴大品牌分眾商機」、「點數多元應用挹注回購」為三大發展策略，將透過戰略式經營高回購性商品線，打造並強化品牌新意象、增加用戶忠誠度，同時看準品質及價格為消費者決策的兩大重點要素，除了以全新自有品牌商品「生活市集質感環保衛生紙」創造客群分眾新商機，提供消費者更多元的選擇，更將擴大點數經濟應用的廣度與深度，以限定專區商品點數折抵機制，促進回購成長力道。

(時報資訊)