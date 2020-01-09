選前大起風！從4年多前開始挺小英的「蔡英文後援會」臉書粉絲專頁，日前竟突然宣布「這次支持韓國瑜，讓他作作看」，態度轉向讓英粉無法接受，有人說要蒐證告發這個發文者，沒想到管理人員霸氣回嗆「要告我什麼？2015年韓國瑜在哪裡都還不知道的時候我就開始支持蔡英文了，有規定一定要支持到死？」

「蔡英文後援會」粉絲約4000人，依粉專公布資訊，他們從2015年9月3日成立，一向力挺蔡英文，今年民進黨總統初選，粉專唯一支持蔡英文，柯文哲批評小英，粉專也跳出來護航。

沒想到，「蔡英文後援會」1月4、5日開始分享網友因批評蔡政府而被「查水表」約談的報導及文章，感嘆「最近這種事情越來越多，越來越多」，1月7日下午更突然貼文：「我們決定了，這次支持韓國瑜讓他作作看。看看這幾年的社會發展，蔡英文，實在投不下去。教小孩同性戀結婚、和大陸對立、經濟發展又搞不起來，要跟大陸對幹，也要把我們人民先照顧好不是嗎？」

一百八十度轉向的貼文，引來網友爭議，留言超過1500則，尤其小英支持者相當氣憤，留言「我們會踴躍檢舉這個假粉專」、「一看就知道你根本是憨粉」，粉專管理人員也不甘示弱，回文「檢舉我變心嗎....這跟男女朋友分手後跑去警察局報案說他不愛我不是一樣的道理嗎 ？」、「唉，這就是我所想要離棄的水準」。

挺韓的臉書粉專管理人員私下透露，剛開始看到「蔡英文後援會」態度轉變，其實也嚇了一跳，原以為有詐，像是去年7月16日成立的2個挺韓粉專，在9月11日陸續說要反韓，顯然是反串，「結果一看蔡英文後援會，天啊，真的挺英的，2015年挺到現在！」

(中時 )