寶可夢訓練家們注意囉，《Pokémon GO》官方終於公布了 2020 年1月社群日(Comminity Day)的活動主角囉，一如知名網站《Pokémon GO Hub》的預測，就是企鵝寶可夢「波加曼」(Piplup)啦！因應使用者所在地區的不同，官方也特別從今年起，區分北半球以及南半球用戶的社群日活動時間，請大家千萬留意囉！

根據《Pokémon GO》官方部落格的資訊，2020 年 1 月的社群日活動內容如下：

1.活動時間：2020 年 1 月 19 日星期日，北半球活動時間 11:00~14:00，南半球活動時間 15:00~18:00

2.主角寶可夢：波加曼，活動時間內波加曼在野外以及團體戰出現的機率會提高。在活動期間旋轉保課夢補給站的轉盤，有機會獲得能孵出波加曼的蛋。幸運的話還有機會遇到異色波加曼。

3.獎勵活動：(1)孵蛋所需的行走距離是平常的1/4；(2)3小時長效誘餌模組。

4.活動時間結束後 2 小時內，讓波皇子進化成帝王拿波，就能學會使用「招式學習器」或是「特殊招式學習器」都無法學會的社群日特殊招式。1月社群日可以學會的特殊招式是什麼，官方則還沒有公布。按照往例，要等到活動前一天或者當天才會公開。

《Pokémon GO》一直以來都是鼓勵玩家往外走，不要只待在家裡玩的一款手機遊戲。參與社群日活動時，你還可以透過《Pokémon GO》當中的拍照功能，跟主角寶可夢合影(透過最新功能，還能讓最多三隻夥伴寶可夢一起合影)，透過在社群上分享並且加上 #PokemonGOCommunityDay 標籤，你跟好友所拍的照片就有機會被官方引用，出現在社群日相關活動訊息中唷！

(中時電子報)