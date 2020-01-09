天擎積體電路（6708）、建德工業（6606）兩家公司都在今（9）日間興櫃掛牌，天擎掛牌價20元，主辦券商是凱基證券；建德工業掛牌價15元，主辦券商是元富證券。

天擎成立於民國90年2月間，為一專業長期研發大資料量無線私有協議傳輸技術的IC設計公司，產業別是半導體業。107年營收2億602萬元，稅後盈餘1,701萬元，EPS為0.76元；自結108年前11月營收2億598萬元，稅後盈餘1,511萬元，EPS為0.67元。

建德工業成立於民國55年3月間，主要主要產品包括：平面磨床、數控平面磨床、數控萬能圓周磨床、深切緩給磨床、龍門平面磨床、立式加工中心、高速立式加工中心及龍門加工中心等，產業別是電機機械業。107年營收11億7,801萬元，稅後盈餘1億3,597萬元，EPS為1.43元；自結108年前11月營收6億8,142萬元，稅後盈餘8,631萬元，EPS為0.88元。

(工商 )