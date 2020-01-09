加拿大渥太華警方表示，一名槍手今晨在鄰近國會的住宅區街道開槍擊斃1名18歲青年，並造成另外3人受傷，隨後逃逸無蹤。

「多倫多星報」（Toronto Star）及「渥太華太陽報」（Ottawa Sun）報導，死者證實為18歲的阿庫勒（Manyok Akol），他曾名列安大略省前90名年輕美式足球員，也是渥太華市西區饒舌歌手。其餘3名傷患都是男性，分別為20歲、19歲和15歲。

警方上午7時30分左右接獲民眾報案，稱位在渥太華中城區吉爾摩街（Gilmour Street）傳出槍響，警方隨後趕赴距離國會約10個街區的案發現場，現場為一棟兩層樓Airbnb出租公寓。

渥太華警方在聲明中說：「此刻有3人身受重傷送醫治療，有1人已經確認死亡。」

警方發言人在記者會簡報時表示，這起事件可能是鎖定目標槍殺事件，但沒有詳細說明。

根據警方接近中午發布的聲明稿，警方並沒有拘留任何人，也沒有提供被追緝者的任何描述。聲明指出，調查人員研判這起事件並沒有牽涉國安因素。

(中央社)