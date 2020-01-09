民進黨總統候選人蔡英文的全台大掃街9日上午開拔到新竹市。（陳育賢攝）

出發車掃前，現場1位小朋友也特別準備了親自畫的動物園畫畫送給蔡英文總統，感謝蔡英文在動物園的重建上大力的幫忙，場面相當溫馨。（陳育賢攝）

蔡英文開心的抱了抱送畫的小朋友，場面相當溫馨。（陳育賢攝）

蔡英文與鄭宏輝一同登上掃街車，並手持「我陪你一起養小孩」標語看板向選民請託。（陳育賢攝）

蔡英文手持「我陪你一起養小孩」標語看板向選民請託。（陳育賢攝）

蔡英文與鄭宏輝一同登上掃街車，並手持「我陪你一起養小孩」標語看板向選民請託。（陳育賢攝）

民進黨總統候選人蔡英文的全台大掃街9日上午開拔到新竹市，陪同立委候選人鄭宏輝以車隊掃街，沿途凍蒜、加油聲不斷，她表示，「對手的廣告是鋪天蓋地的來，但這不是重點，重點在於我們團結，我們現在就出發，走向勝利走，走向台灣1個美好的未來！」

蔡英文今天上午9點45分抵達鄭宏輝競選總 部，並在總召柯建銘、市長林智堅、鄭宏輝的陪同下向支持者發表談話，她說這是全台大掃街的第4天，今天的車掃主要都是在我們新竹縣、市跟桃園，一路上看到這麼多熱情的支持者與朋友給我們加油打氣，而且熱度很高，大家應該給給自己拍手一下。

蔡英文說，選對人真的很重要，我們新竹市選對了市長，這幾年的發展真的很快，今天很多小朋友跟媽媽跟阿嬤都自動自發來了，這就是選對了市長。

但是選市長之外，還要選對立委，現在我們的總召柯建銘要交棒給我們的宏輝，讓我們的新竹市可以進步、進步、再進步。

各位不用擔心，鄭宏輝是總召調教出來的，爭取預算、爭取建設絕對沒有問題啦，我們中央一定會配合市長林智堅，讓我們這個全台灣成長最快速的城市更加的快速，讓這裡的小朋友可以快樂成長，我們年輕人可以得到最好的照顧，以及得到好的工作機會跟創業的機會，老人家我們也會盡心盡力來照顧。

選舉到了最關鍵的時刻了，在這個時候可以感受到大家的支持，希望在最後的兩天，我們要全力的衝刺，在1月11日這天，我們可以取得勝利。

蔡英文指出，在這個當下，她要拜託大家不要放鬆，要持續的把力量拿出來去爭取最多的選票。

她說，這幾天看到我們的對手，這廣告真的是鋪天蓋地的來，但是重點不是在鋪天蓋地的廣告，重點在於我們夠不夠團結，我們大家團結起來，力量拿出來，勝利一定是我們的。

大家如果有信心，我們就要開始出發了，走向勝利、走向台灣1個美好的未來，我們新竹大勝利、新竹大發展。隨後蔡英文與鄭宏輝一同登上掃街車，並手持「我陪你一起養小孩」標語看板向選民請託。

而在出發車掃前，現場1位小朋友也特別準備了親自畫的動物園畫畫送給蔡英文總統，感謝蔡英文在動物園的重建上大力的幫忙，蔡英文也開心的抱了抱小朋友，場面相當溫馨。

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(中時 )