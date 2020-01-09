錢丟進門！雲林首起賄選 元長鄉一村長被收押 11:142020/01/09 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林檢警查獲第一起賄選，元長鄉某村長被雲地檢檢察官依《選罷法》犯嫌重大遭聲押獲准。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林檢警查獲第一起賄選，元長鄉某村長被依《選罷法》犯嫌重大遭聲押獲准。 檢警調查，為了躲避查緝，賄選手法也推陳出新，該村長在候選人文宣內夾帶現金，開著車停在受賄村民大門口，接著將整個文宣和賄款丟進門口，幾秒後，受賄村民就出來把文宣和賄款撿走，受賄村人坦承收賄，並交出賄款。 ＃2020＃立委＃雲林縣＃張嘉郡＃蘇治芬＃賄選＃收賄＃聲押＃選罷法 (中時 ) #賄選 #村長 #賄款 #宣和 #村民 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園第二選區 吳志揚籲反賄選 陳菊大讚黃世杰 04:102020/01/06 地方新聞 車牌7777 組頭保時捷340萬元拍出 11:232020/01/07 社會 新春揮毫 徐國勇：選前最後3天加強查賄 16:232020/01/07 政治 遭提當選無效 新北市議員蔡明堂官司勝訴定讞 18:302020/01/07 社會 花蓮平地原民立委傳賄選 光復1樁腳遭收押 11:422020/01/08 社會 男全身長滿瘤 慘失業15年嚇跑村民 14:482020/01/08 搜奇 國家機器動起來？ 陳根德控遭抹黑賄選 16:112020/01/08 政治 投票倒數3天 檢偵辦總統副總統賄選案85件 16:412020/01/08 社會 高雄》國民黨高市黨部懸賞200萬 呼籲全民齊心反賄選 17:322020/01/08 政治 桃二選區賄聲賄影 吳志揚陷苦戰 04:102020/01/09 地方新聞 政治熱門新聞 影》韓家軍出動！活動還沒開始 九點凱道就湧現滿滿人潮 - 政治 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 瘋傳！挺韓老父給韓黑大學生兒的一封信《分享》.... - 政治 抓到了！黑韓粉專版主被警活逮 竟是候選人幫了大忙 - 政治 看2020總統選戰 心理戰專家預言最後勝出者 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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