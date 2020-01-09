雲林檢警查獲第一起賄選，元長鄉某村長被依《選罷法》犯嫌重大遭聲押獲准。

檢警調查，為了躲避查緝，賄選手法也推陳出新，該村長在候選人文宣內夾帶現金，開著車停在受賄村民大門口，接著將整個文宣和賄款丟進門口，幾秒後，受賄村民就出來把文宣和賄款撿走，受賄村人坦承收賄，並交出賄款。

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(中時 )