不少人偏好挑選長相漂亮、未熟透的香蕉，不過日本研究指出，長斑熟透的香蕉會產生腫瘤壞死因子且抗氧化劑含量上升，因此具備更高的抗癌性，但此時香蕉的糖份指數也會上升，可能會導致血糖飆高。

根據日本帝京大學的研究指出，完全成熟的香蕉在表皮上易出現深色斑點，會產生一種叫做TNF（腫瘤壞死因子）的物質，它具有抵抗異常細胞的能力，而斑點的顏色越深，其增強的免疫力越高；因此香蕉越成熟，抗癌性就越高。

腫瘤壞死因子（TNF）是免疫系統中細胞互相通訊的物質，它能激活細胞的存活與凋亡。而研究證明，香蕉成熟長斑時，會導致TNF的誘導水平增加，與抗癌藥物Lentinan（化學免疫刺激劑）的活性相當，因此熟香蕉可通過刺激白細胞產生來幫助抗癌。此外，香蕉也富含抗氧化劑，能對抗自由基，降低人體受癌症侵害的可能。

研究團隊解釋，水果的養分會隨著成熟度略有變化，香蕉成熟變黃時，其抗氧化劑的含量會增加，而這些抗氧化劑能保護身體受癌症、心臟病的侵害，但熟透的香蕉，糖份指數也會升高，可能會導致血糖飆高，因此建議不要在餐後食用，患有糖尿病的人更要多注意，以免身體不適。

(中時電子報)