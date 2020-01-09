復康巴士行經綠筍路遭一輛從新生巷衝出的自小客車撞上。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

警消獲報後共派出北斗、田中、溪州、二水及田尾分隊，緊急將傷者送醫。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣溪州鄉今天上午8點30分左右，一輛搭載５名長輩的復康巴士，在前往日照中心的路上時，行經綠筍路遭一輛自小客車撞上，復康巴士當場失控，隨即道路旁路樹，造成車上５名長輩受傷，警消獲報後共派出北斗、田中、溪州、二水及田尾分隊，緊急將傷者送醫，所幸都無大礙，詳細的肇事原因還有待警消調查釐清。

車上一片狼藉血跡斑斑，令人怵目驚心。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

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