彰化復康巴士遭撞 車上5老人送醫無大礙 11:272020/01/09 中時 吳建輝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遭撞的復康巴士失控後，直接衝撞路旁路樹，車頭幾乎全毀。(民眾提供／吳建輝彰化傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 復康巴士行經綠筍路遭一輛從新生巷衝出的自小客車撞上。(民眾提供／吳建輝彰化傳真) 警消獲報後共派出北斗、田中、溪州、二水及田尾分隊，緊急將傷者送醫。(民眾提供／吳建輝彰化傳真) 彰化縣溪州鄉今天上午8點30分左右，一輛搭載５名長輩的復康巴士，在前往日照中心的路上時，行經綠筍路遭一輛自小客車撞上，復康巴士當場失控，隨即道路旁路樹，造成車上５名長輩受傷，警消獲報後共派出北斗、田中、溪州、二水及田尾分隊，緊急將傷者送醫，所幸都無大礙，詳細的肇事原因還有待警消調查釐清。 車上一片狼藉血跡斑斑，令人怵目驚心。(民眾提供／吳建輝彰化傳真) (中時 ) #長輩 #巴士 #復康巴士 #溪州 #警消 #溪州 #車禍 #長照 #行車安全 #停看聽 #失控 也許您會感興趣 推薦閱讀 合庫牽線 串起金融科技、共生宅 04:102020/01/06 金融．稅務 七大利基加持 區塊鏈跨入長照市場 04:102020/01/06 金融．稅務 《金融股》台企銀挺長照2.0，融資助彰化「秀老郎」 07:452020/01/06 財經 世新大學電梯維修 工人卡電梯與牆壁遭夾死 14:012020/01/06 社會 衛福部談長照 銀髮宅 將躍最大內需產業 04:102020/01/07 財經要聞 臺灣企銀力挺長照2.0 04:102020/01/07 產業特刊 陳其邁上道 輔選江永昌 04:102020/01/07 地方新聞 黑夜烈焰沖天！三峽不織布工廠大火 08:262020/01/07 社會 五股染整廠大火撲滅 幸無人傷亡 11:092020/01/08 社會 快訊》彰化復康巴士遭撞 5名老人送醫 10:252020/01/09 社會 社會熱門新聞 崩潰！返家拿文件 驚見同居女友床戰2老外 - 社會 大學情侶命案死亡時間差 男輕生後女悲痛步後塵 - 社會 新娘借錢沒還寄喜帖炸 他這樣幹網讚翻：今天讓妳一次還清 - 社會 地表最強復仇！女被男友甩 搞上他爸爸變繼母 - 社會 不認睡好友妻10多年 「1粒睪丸」成鐵證 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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