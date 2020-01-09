阿扁輔選有助病情？柯酸：給他當總統病情好更快 11:072020/01/09 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾黨主席柯文哲今至新莊展開車隊掃街。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨主席柯文哲今至新莊展開車隊掃街。(吳亮賢攝) 前總統陳水扁保外就醫期間仍全台跑透透輔選，其主治醫生卻稱參與政治對病情有幫助，對此民眾黨主席、台北市長柯文哲今至新莊掃街大酸，「哪個醫生？陳順勝是不是？那你跟他說，現在給他當總統病情好更快。」 柯文哲表示，阿扁不會講我壞話，他是南部人，有幫助過他，他會感恩在心，所以有時候他對我講話不爽，也不會去批評，「我還是把他當作曾經的病人，只是我們還是要邁向法治國家，政治問題要政治解決，政治問題不可能法律解決。面對問題是解決問題的第一步，後面還有一句話：你不解決問題，問題會解決你。」 (中時 ) #問題 #柯文哲 #病情 #政治 #民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 瞄準搖擺州 柯P選前一周 重兵鎖定中台灣 01:152020/01/05 政治要聞 台南 柯P諷選便當盒立委 藍綠回嗆 04:102020/01/05 地方新聞 柯文哲為空汙把脈 找出病因、對症下藥 17:082020/01/05 政治 柯P鬧雙胞？郭子乾與柯文哲同台 差點秒變韓國瑜 17:292020/01/05 政治 人口老化嚴重 柯文哲：忘了65歲退休這件事 11:222020/01/06 財經 作家顏擇雅批沒政績 柯：典型的黨同伐異 13:482020/01/06 政治 健身房消費糾紛 民眾黨候選人朱哲成率員陳情 14:252020/01/06 生活 不滿網友下標央視挺柯 民眾黨提告 09:452020/01/08 社會 「學姊」黃瀞瑩挺同黨謝文卿：有第3選擇 16:412020/01/08 政治 網友惡意抹紅 民眾黨告違選罷法 04:102020/01/09 政治要聞 政治熱門新聞 影》韓家軍出動！活動還沒開始 九點凱道就湧現滿滿人潮 - 政治 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 瘋傳！挺韓老父給韓黑大學生兒的一封信《分享》.... - 政治 抓到了！黑韓粉專版主被警活逮 竟是候選人幫了大忙 - 政治 看2020總統選戰 心理戰專家預言最後勝出者 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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