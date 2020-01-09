民眾黨主席柯文哲今至新莊展開車隊掃街。(吳亮賢攝)

前總統陳水扁保外就醫期間仍全台跑透透輔選，其主治醫生卻稱參與政治對病情有幫助，對此民眾黨主席、台北市長柯文哲今至新莊掃街大酸，「哪個醫生？陳順勝是不是？那你跟他說，現在給他當總統病情好更快。」

柯文哲表示，阿扁不會講我壞話，他是南部人，有幫助過他，他會感恩在心，所以有時候他對我講話不爽，也不會去批評，「我還是把他當作曾經的病人，只是我們還是要邁向法治國家，政治問題要政治解決，政治問題不可能法律解決。面對問題是解決問題的第一步，後面還有一句話：你不解決問題，問題會解決你。」

(中時 )