韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋、鄭兆新今日召開記者會「全民協尋：總統去哪兒了？！」，指出蔡英文總統一直酸韓國瑜請假參選總統，但她自己近一個月三分之一上班日無公開國政行程，甚至昨日針對美國伊朗總統府召開緊急國安首長會議時蔡英文人也不在場，而是在台中掃街，蔡英文根本是翹班總統。

王淺秋指出，依照總統府官網公開資料顯示從近一個月內24個工作天當中，蔡英文總統有8天無公開行程，還有7天只有一個行程，總統不在家，蔡英文不斷批評韓國瑜請假選，但她自己根本是翹課總統。

鄭照新也質疑，蔡英文之前說總統工作是二十四小時的要隨時掌握政務，在國政優先之下才會用空檔選舉。然而昨天因應伊朗與美國衝突，總統府召開國安首長會議討論如何因應，蔡英文人卻在台中掃街，她不是說要國政優先空檔才跑選舉行程？難道這時也是她的空檔？呼籲蔡英文總統快回來，等到今天才回來參加相關會議會不會太晚了？

(中時 )