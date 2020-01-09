美國總統川普先前表示，美中將於15日在白宮簽署第一階段協議，剩下倒數6天的時間，但北京似乎未明確表態，雙方到底簽不簽協議？大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter透露，「據我所知，中國正積極準備和美國簽署第一階段協議」。

胡錫進之前也曾多次以「據我所知」的字句，公布許多高可信度的消息。因此外界普遍認為，這次的消息應具有一定的準確度。

《環球時報》英文版7日引述消息來源指出，中美首階段協議即將完成，有望在下周舉行簽署。

華府與北京去年12月13日宣布達成第一階段協議，內容包括陸方承諾購買更多美國農產品、保護智慧財產權，但雙方均沒有正式公開此一協議文本。

對於首階段協議，陸方始終未表明簽署的具體時程，而川普則一再強調簽約地點與時間，並於去年最後一天重申，2020年1月15日美陸將簽署協議，同時將赴北京展開第二階段談判。

(中時電子報)