民進黨副總統候選人賴清德9日南下為黨籍立委候選人邱志偉輔選，對於國民黨副祕書長蔡正元要自稱大陸間諜的王立強反咬民進黨，賴清德說，如果消息屬實的話，蔡正元是相當不應該；如果他又郵寄了跟大陸國家主席習近平的合照給王立強的話，威脅的意味不言可喻，國人應該要同聲撻伐，真相還待相關單位調查。

2020大選將於11日登場，賴清德南下為邱志偉輔選，他說，路線是競選總部安排，他覺得每一席都很重要。他呼籲年輕人出來投票，支持蔡英文、民進黨與邱志偉。對於選情，邱志偉說，審慎樂觀，有信心贏得勝選，期待八仙過海。

賴清德表示，目前掌握的訊息，在南台灣的雲林、嘉南、高雄、屏東，有信心在每個縣市都打全壘打，但在選票尚未開出來前，要小心，繼續打拚，不能鬆懈；在中部、北部還有許多選區正在激戰當中。

他籲請年輕朋友回家鄉投票，且習近平曾公開講，九二共識並沒有國民黨所說的有中華民國存在的空間。台灣也只有一條路可以走，就是香港、澳門的一國兩制。從香港的反送中運動，我們已經可以清楚看得出來，一國兩制是失敗的，國民黨所主張的一個中國原則的九二共識，也絕對不可行。

賴清德說，國家興亡，匹夫有責，捍衞國家的主權，維護台灣的民主，年輕人應該要跟台灣的父老鄉親站在第一線，共同來承擔這個責任，所以一定要回來投票。

(旺報 )